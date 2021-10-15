В Роспотребнадзоре рассказали, как россиянам сохранить хорошее зрение

В Роспотребнадзоре составили список витаминов, микроэлементов и биологически активные веществ, необходимых для поддержания зоркости, а также посоветовали, из каких продуктов их можно получить.

Gazeta.SPb присмотрелась к рекомендациям: получается очень вкусная диета.

Лютеин

Это пигмент, содержащийся в растениях и влияющий на остроту зрения. Это вещество накапливается в сетчатке и задерживает до 40% вредного ультрафиолетового излучения, а также укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте.

Шпинат, черника, брокколи, брюссельская капуста, черная смородина, помидоры, морковь, тыква и кабачок – во всех этих овощах и ягодах лютеин содержится в достаточно большом количестве.

Зеаксантин

Как и лютеин, он необходим для правильного функционирования сетчатки глаза. Этот пигмент содержится в кукурузе, шафране, паприке, горохе, тыкве, дыне, персиках и манго. Все эти продукты можно употреблять в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде: на качество зеаксантина кулинарная обработка существенно не влияет.

Витамин А и бета-каротин

Витамин А, а также провитамин бета-каротин отвечают за увлажнение роговицы и являются составной частью пигмента сетчатки глаза. Рекордсмены по содержанию витамина А среди продуктов животного происхождения — куриный желток и сливочное масло. Бета-каротином богаты овощи и фрукты оранжевого цвета, например, морковь.

Витамин Е

Достаточное количество витамина Е в рационе служит профилактикой развития глазных опухолей. Лучшие источники — пророщенная пшеница (одна столовая ложка измельченных проростков содержит суточную дозу витамина Е), орехи, нерафинированное растительное масло, авокадо и шпинат.

Цинк

Цинк — микроэлемент, предупреждающий преждевременное старение хрусталика.

«Чтобы избежать его дефицита, обязательно включайте в рацион кунжут, грецкие и другие орехи, говядину, арахис, бобовые и яйца», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Омега-3 и омега-6

Без них никуда. Источниками этих незаменимых жирных кислот являются жирная морская рыба (лосось, сельдь, скумбрия), льняное масло, семечки и орехи.