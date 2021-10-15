В Омской области до 17 октября будут наблюдаться густые туманы

В Омской области до 17 октября будут наблюдаться густые туманы
Омскую область накрыл густой туман. Фото: "Группа ВКонтакте/Омск ЧП"

Омскую область накрыл густой туман. Причиной такого явления стало попадание Омской области в западную часть антициклона, которая является самой теплой, а также высокая влажность. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Объ-Иртышское УГМС.

Из-за тумана сильньо ухудшилась видимость на дорогах в Омской области. На федеральной трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе из-за густого тумана и дыма от горящих торфяников пришлось выстраивать патрули. По сообщению от центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Объ-Иртышского УГМС, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ за два прошедших дня выявлено не было.

Причиной плохой видимости на дорогах стал преимущественно туман, который может продержаться до 17 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечера на двух участках федеральной трассы Екатеринбург-Курган перекрыто движение из-за смога от тлеющих торфяников

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