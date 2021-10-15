Полицейские на 20 минут полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

Петербургская полиция в субботу полностью перекроет участок внутренней стороны КАД на севере города для проведения следственных действий.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», транспорту будет запрещен проезд на 20-м километре кольца, на участке между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса,

Движение по внутреннему кольцу собираются перекрыть в субботу с 7:00 до 7:20 для проведения следственных действий. Дорогу закроют максимум на 20 минут. Транспорт остановят патрульные экипажи ГИБДД.

К автомобилистам обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» полностью закроют два съезда на время ремонта. Ремонт проезжей части будет проводиться в период с 19 по 22 октября.