На трассе «Сортавала» полностью закроют два съезда на время ремонта

На трассе &#171;Сортавала&#187; полностью закроют два съезда на время ремонта
Дорожники перекроют два съезда. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожный ремонт перекроет два съезда на федеральной трассе «Сортавала» в районе Агалатово.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники полностью перекроют два съезда на транспортной развязке «Сортавалы» в районе деревни Агалатово во Всеволожском районе. Речь идет о съезде по направлению из Приозерска в Агалатово и съезде из Агалатово в направлении Петербурга. Ремонт проезжей части будет проводиться в период с 19 по 22 октября.

Дорожники перекроют два съезда. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Съезд из Приозерска в Агалатово будет перекрыт с 9 до 15 часов 19 октября, а также с 9 до 21 часа 21 октября.

Съезд из Агалатово в Петербург будет перекрыт с 15 до 21 часа 21 октября и с 15 до 9 часов 22 октября.

Кроме того, над основным ходом трассы «Сортавала» введут реверсивное движение. Скорость на участке ограничат до 40 километров в час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» у Выборга введут реверсивное движение.

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