На трассе «Скандинавия» у Выборга введут реверсивное движение

Реверсивное движение введут в период с 15 по 25 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Реверсивное движение введут в период с 15 по 25 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Для проведения дорожного ремонта на трассе «Скандинавия» у районе Выборга введут ограничение пропускной способности.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реверсивное движение введут в период с 15 по 25 октября на подъездах к Выборгу № 1 и 2. В это время дорожники отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части «Скандинавии».

Реверсивное движение транспорта организуют со светофорным регулированием. Скорость движения на полосе ограничат до 40 километров в час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность. На путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» в районе деревни Скотное Агалатовского сельского поселения будут перекрыты две полосы движения.