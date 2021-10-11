На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность

Ограничения будут актуальны с 28 октября по 30 ноября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ограничения будут актуальны с 28 октября по 30 ноября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут актуальны с 28 октября по 30 ноября.

На путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала» в районе деревни Скотное Агалатовского сельского поселения будут перекрыты две полосы движения. По оставшимся свободными для движения полосам будет введено ограничение скоростного режима до 40 километров в час.

На участке специалисты заменят металлический деформационный шов и устройство пришовной зоны из полимербетона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице вскоре будут введены ограничения движения по нескольким участкам дорог, в том числе и по Кантемировскому мосту.