На Пулковской таможне задержали мужчин с 200 кг одежды в багаже

На Пулковской таможне задержали мужчин с 200 кг одежды в багаже
На Пулковской таможне задержали мужчин с 200 кг мужской и женской одежды в багаже. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы

В Санкт-Петербург прибыли двое граждан и попытались пронести почти 200 кг одежды через Пулковскую таможню. По словам одного из мужчин, вещи были куплены в подарок для друзей в России. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Рейсом из Стамбула в Петербург прилетело двое граждан Азербайджана и выбрало «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля. При этом они заявили, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, у них нет. В итоге, при проведении проверки у мужчин нашли около 200 кг мужской и женской одежды.

Среди найденного в багаже присутствовали дубленки, обувь, головные уборы и все разных размеров. В багаже первого обнаружилось 165 изделий по весу 88 килограммов, а багаж второго весил 120 килограммов.

В действиях мужчин усматриваются признаки правонарушений по статье «недекларирование товаров», потому что исходя из наименования, количества и характера товаров, они не отнесены к категории для личного пользования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня из Пулково вылетят все воздушные судна. Ни одного рейса не отменено.

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