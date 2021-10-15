Пробег из Пушкина в Петербург изменит движение троллейбусов

Пробег из Пушкина в Петербург изменит движение троллейбусов
Ради спортсменов перекроют дороги и изменят движение общественного транспорта. Фото: pixabay

В воскресенье в Петербурге пройдет легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт-Петербург». Ради спортсменов перекроют дороги и изменят движение общественного транспорта.

Как сообщает комитет по транспорту города, движение будут ограничивать с 6 до 13 часов. Перекрытие затронет Привокзальную площадь, Железнодорожную улицу, Софийский бульвар, Октябрьский бульвар, Пушкинскую улицу, Дворцовую улицу, Петербургское шоссе, две крайние левые полосы Пулковского шоссе, Московский проспект, нечетную сторону набережной Фонтанки, Невский проспект и Дворцовый проезд.

В «Горэлектротрансе» предупредили, что с 9:30 до 13:00 будет закрыто трамвайное и троллейбусное движение по Московскому и Невскому проспекта. Перестанут ходить трамваи №3 и 29, а также троллейбусы №15 и 17. Остальной транспорт пустят по измененным маршрутам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские на 20 минут полностью перекроют внутреннее кольцо КАД.

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