Срок на предоставления теста от COVID-19 сократили до 24 часов

Срок на предоставления теста от COVID-19 сократили до 24 часов
Сроки действия теста на коронавирусную инфекцию сократились с 48 до 24 часов. Фото: pexels.com

Сроки действия теста на коронавирусную инфекцию сократились с 48 до 24 часов. Роспотребнадзор вынес такое решение сегодня. Постановление о новом правиле опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — сообщается в постановлении.

О необходимости сокращения срока в связи с ростом и скоростью распространения коронавируса заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Предложение было выдвинуто в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на массовую вакцинацию, которая была объявлена в России еще в январе 2021 года, вопросов о прививках не становится меньше. Дело в первую очередь в том, что каждый день появляются новые данные о болезни и вакцине.

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