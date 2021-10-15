Подозреваемого в убийстве многодетной матери в Кудрово арестовали

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве 23-летней Анастасии Пикаловой, матери троих малолетних детей.

По версии следствия, накануне 33-летний мужчина, бывший сожитель девушки и отец её младшего сына, задушил жертву в припаркованном автомобиле в Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Ранее коллега убитой девушки рассказывала о сложных отношениях жертвы с бывшим сожителем. Накануне девушка готовилась к своему дню рождения и совсем не собиралась никуда пропадать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти 4-х летней ребенок получил травму руки, катаясь на неисправном аттракционе. Инцидент произошел 13 октября на территории детского сада в Кудрово. Следователи полагают, что «неустановленное должностное лицо из числа администрации допустило оказание образовательной услуги, не отвечающей требованиям безопасности», в результате чего дошкольник лишился пальца.