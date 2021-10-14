Уголовное дело возбудили после того, как ребенку оторвало палец в Кудрово

Уголовное дело возбудили после того, как ребенку оторвало палец в Кудрово
Инцидент произошел на детской площадке. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти 4-х летней ребенок получил травму руки, катаясь на неисправном аттракционе. Об этом сообщили в средствах массовой информации, после чего началось расследование.

Инцидент произошел 13 октября на территории детского сада в Кудрово. Следователи полагают, что «неустановленное должностное лицо из числа администрации допустило оказание образовательной услуги, не отвечающей требованиям безопасности», в результате чего дошкольник лишился пальца.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ребенок, во время катания на неисправной карусели, получил травму руки, ему оторвало палец.

ГСУ СК России по Ленобласти травмирование детей


 

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