Обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, у которого оторвало палец, проверят

Обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, у которого оторвало палец, проверят
После проведения всех доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, случаю будет дана правовая оценка. Фото: скриншот с сайта СК по Петербургу и Ленобласти

Проведут доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в детском саду Всеволожского района, сообщает СУ Следственный комитет по Ленобласти.

Из СМИ стало известно об инциденте, который произошел в дошкольном учреждении во Всеволожском районе. Ребенок, во время катания на неисправной карусели, получил травму руки, ему оторвало палец.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

После проведения всех доследственных мероприятий и установления обстоятельств произошедшего, случаю будет дана правовая оценка.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, мальчик в течение пяти часов не мог получить своевременную медицинскую помощь. В детсаду не работал медкабинет и скорая застряла в пробке, палец не удалось спасти.

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