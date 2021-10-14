В детсаду Кудрова на неисправной карусели мальчику оторвало палец

В детсаду Кудрова на неисправной карусели мальчику оторвало палец
13 октября, около 16:00 в детском саду на Пражской улице в Кудрово, на неисправной карусели ребенку оторвало палец. Фото: Pixabay

Ребенок пять часов не мог получить медицинскую помощь, не работал медкабинет, а скорая помощь стояла в пробке, сообщает 78.ru. Четырехлетний мальчик в течение пяти часов не мог получить своевременную медицинскую помощь. Ребенок попал на операцию слишком поздно — палец спасти не удалось.

13 октября, около 16:00 в детском саду на Пражской улице в районе Кудрово, на неисправной карусели ребенку оторвало палец, рассказали родители. Не работал медицинский кабинет, машина скорой помощи оперативно не могла добраться до места из-за пробки.

Сообщается, 14 октября должна пройти встреча родителей пострадавшего ребенка с заведующей детсадом. Как стало известно родительский комитет выступает против увольнения воспитателя, аргументируя это тем, что карусели и качели на площадке должны проверяться сотрудником по технике безопасности.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области заявил, что проведет проверку факта задержки приезда скорой помощи. Вопрос об отсутствии медсестры в учреждении был прокомментирован.

По мнению представителей комитета, медсестра работает в этом дошкольном учреждении согласно графику. Ее рабочий день длится с 08:00 до 16:20, а травму ребенок получил в 17:00 уже после ее ухода.

«Сотрудники образования все обучены по оказанию первой доврачебной помощи», — заявили в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в детской городской больнице имени Филатова около 13% детей – это пациенты с коронавирусной инфекцией.

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