Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62

Число скончавшихся в результате теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре в Афганистане возросло до 62, ранены не менее 68.

Ранее говорилось о 35 погибших. Так, стало известно, что три террориста-смертника в в половине второго по местному времени устроили взрыв в крупнейшем религиозном сооружении региона, также известном под названием Имам-Баргах, когда туда пришли множество верующих на пятничную молитву. Об этом сообщает Bakhtar.

Власти страны пообещали найти организаторов теракта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. В результате ЧП погибли не менее 100 человек, десятки пострадали. Трагедия случилась в пятницу, 8 октября, около 13:30 по местному времени (12:00 мск). В это время в мечети находилось множество прихожан, собравшихся на пятничную молитву.