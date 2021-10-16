Мясников рассказал об опасности приема популярного витамина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как влияют синтетические витамины на организм человека.

Специалист заявил, что согласен с мнением доктора медицинских наук Алексея Соболева о том, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и порекомендовал отдавать предпочтение витаминам в составе натуральных пищевых продуктов.

По словам Мясникова, такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

«Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток. – прим.), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления супа каждый день. Доктор посоветовал не есть суп ежедневно.