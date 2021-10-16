Петербуржцы выступили за сохранение названия улицы Книпович

Улицу Книпович в центре Петербурга хотят переименовать в Смольную, но многие горожане, в том числе активисты движения "Суть времени", выступили против этого. Фото: Яндекс. Панорама.

Улицу Книпович в центре Петербурга хотят переименовать в Смольную, но многие горожане, в том числе активисты движения "Суть времени", выступили против этого. Фото: Яндекс. Панорама.

Улицу Книпович в центре Петербурга хотят переименовать в Смольную, но многие горожане, в том числе активисты движения «Суть времени», выступили против этого. Об этом сообщают «Невские новости». Издание поговорило с членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым и выяснило некоторые детали конфликта, связанного с названием улицы.

В администрации Петербурга приняли решение о возращении исторического названия улице Книпович, это вызвало недовольство у части населения города. Жители разделились на две части, одной из которых особо неинтересно перемена названия улицы на «Смольную», а другой такое решение кажется неверным. Часть недовольных граждан хочет сохранить имя участницы революционного движения.

Переименовать улицу Книпович предложил настоятель храма иконы Божией Матери всех Скорбящих Радость на проспекте Обуховской Обороны Богдан Полевой. Несмотря на то, что таблички на домах были заменены еще весной, спор на счет названия улицы продолжаются, и топонимическая комиссия не знает, как решить эту проблему. Историческое название улицы, по словам Алексея Ерофеева, связано со стеклянным заводом, находившимся там какое-то время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представители молодежного движения «Города перемен» направили заявку в Книгу рекордов Гиннесса с предложением признать Петербург как город с самым большим количеством исторических руин в мире.