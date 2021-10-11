Руины Петербурга войдут в Книгу рекордов Гиннесса

Руины Петербурга войдут в Книгу рекордов Гиннесса
Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

11 октября на территории завода «Красный треугольник» прошла закрытая фотовыставка «Руины Петербурга».

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы.

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

Из официальных источников известно, что в Петербурге в плачевном состоянии находятся около 7 тысяч зданий, в том числе, имеющих статус культурного наследия.

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

С помощью своеобразного перфоманса на разрушенном заводе организаторы выставки решили привлечь внимание общественности к проблемам сохранения исторических зданий Петербурга.

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

«Мы сняли более 40 сюжетов о руинах Петербурга, написали сотни писем в администрацию, губернатору и в ответственные ведомства, но наблюдаем лишь бездействие чиновников и уничтожение великого Петербурга. Местные законы направлены против инвесторов, которые готовы принять участие в сохранении зданий. Какую выгоду видят в этом власти нам не понятно. Наше молодежное движение продолжит борьбу за историческое наследие Петербурга. Надеемся на поддержку горожан. Если городские власти нас не слышат, то мы обратимся к мировому сообществу», — заявил активист «Города перемен» Артемий Журавлев.

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы. Фото: предоставлено организатором

Представители молодежного движения «Города перемен» направили заявку в Книгу рекордов Гиннесса с предложением рассмотреть Петербург как город с самым большим количеством исторических руин в мире.

"Красный треугольник" книга рекордов Гиннесса фотовыставка


 

Новости партнеров
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Драка в прямом эфире: украинка Монтян усмирила поляка Корейбу кулаком в споре о Донбассе
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Руины Петербурга войдут в Книгу рекордов Гиннесса
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
Жительница Петербурга отказалась от претензий к Шнурову из-за песни «В ...
«Нас с ребенком чуть не сбили!»: второй год новоселы не дождутся ...
«Вялые» урны и отсутствие освещения: как петербуржцы реагируют на ...
После гибели подростка под колёсами локомотива в Царском Селе возбуждено ...
Четыре любимые женщины Чингисхана в гареме, где было 7 тысяч наложниц
Пробки растут вместе с возмущением: Петербург встал с началом ремонта ...