Руины Петербурга войдут в Книгу рекордов Гиннесса

11 октября на территории завода «Красный треугольник» прошла закрытая фотовыставка «Руины Петербурга».

Сообщество анонимных художников и молодежное движение «Город перемен» представили десятки работ с руинами Северной столицы.

Из официальных источников известно, что в Петербурге в плачевном состоянии находятся около 7 тысяч зданий, в том числе, имеющих статус культурного наследия.

С помощью своеобразного перфоманса на разрушенном заводе организаторы выставки решили привлечь внимание общественности к проблемам сохранения исторических зданий Петербурга.

«Мы сняли более 40 сюжетов о руинах Петербурга, написали сотни писем в администрацию, губернатору и в ответственные ведомства, но наблюдаем лишь бездействие чиновников и уничтожение великого Петербурга. Местные законы направлены против инвесторов, которые готовы принять участие в сохранении зданий. Какую выгоду видят в этом власти нам не понятно. Наше молодежное движение продолжит борьбу за историческое наследие Петербурга. Надеемся на поддержку горожан. Если городские власти нас не слышат, то мы обратимся к мировому сообществу», — заявил активист «Города перемен» Артемий Журавлев.

Представители молодежного движения «Города перемен» направили заявку в Книгу рекордов Гиннесса с предложением рассмотреть Петербург как город с самым большим количеством исторических руин в мире.