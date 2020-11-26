Как разрушается и калечит людей «Красный треугольник», пока туда «переезжает» Смольный

Пожары, сломанные позвоночники, пробитые головы и смертельные селфи, — за последние несколько лет на заброшенном заводе «Красный треугольник» происходило многое, пока власти думают о том, как использовать территорию. Теперь прокуратура проверяет там обрушение крыши.

Крыша рухнула в историческом корпусе №28 «Красного треугольника» в среду, 25 ноября. Два года назад там срезали металлические конструкции, которые поддерживали перекрытие. Теперь проверку по факту инцидента проводит прокуратура Адмиралтейского района.

Завод стал банкротом еще в начале 2000-х годов, с тех пор состояние территории только ухудшается.

Отметим, что планов по использованию территории бывшего завода было немало, но дальше обсуждений дело не продвинулось. Летом 2018-го года Фонд имущества предлагал отдать ее под офисный кластер. Обсуждалось и создание универсального выставочного пространства. Годом ранее Фонд думал об организации жилого квартала с парком и площадями.

Весной прошлого года появилась еще одна идея – переселить в «Красный треугольник» чиновников Смольного. Тогда вице-губернатор Евгений Елин заявлял, что город будет развивать территорию бывшего завода.

Впрочем, судя по всему, переезжать чиновники Смольного пока не спешат. Конкретных предложений по тому, кто и что разместится на заводе, так и нет. Здание же резинового завода, основанного в 1860-м году, продолжает разрушаться, а «Красный треугольник» все чаще упоминается в новостях в связи с пожарами, мародерством и травмами.

С периодичностью несколько раз в год находятся подростки, которые решают покорить крышу здания на набережной Обводного канала.

Так, в марте этого года попытка подростка сделать селфи на заводе закончилась травмой. Мальчика 15 лет госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы, в тяжелом состоянии. Оказалось, что пол на четвертом этаже под ним провалился, когда он делал селфи. Школьник при этом смог добраться до дома, откуда через несколько часов его и увезли на «скорой».

Перечислить будет сложно и все пожары, которые происходили на заводе в последнее время. В феврале этого года пламя охватило там 300 квадратных метров. Кроме того, годами на заводе воруют металл. Местные жители были уверены в том, что этим промышляла целая ОПГ мигрантов.