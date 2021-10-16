За соблюдением правил остановок около ТРК «Галерея» усиливается контроль

За остановками и стоянками автотранспорта у торгового комплекса «Галерея» теперь будут смотреть еще внимательнее. Комитет по транспорту решил усилить контроль и установил дополнительные дорожные знаки, но водители автобусов все равно испытывают трудности при подъезде к остановкам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В зоне остановки около ТРК «Галерея» для обеспечения работы общественного транспорта установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», однако водители автобусов все равно часто сталкиваются с затруднениями при подъезде к остановочным пунктам из-за водителей такси. Чтобы решить эту проблему по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Юрьевича Соколова Комитет по транспорту усиливает контроль за соблюдением правил остановки и стоянки автотранспорта возле ТРК «Галерея» и Московского вокзала.

Парковочная инспекция регулярно будет проверять и фиксировать нарушения в автоматическом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пассажирам общественного транспорта, пытающегося подъехать к остановке у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте, чтобы сесть на автобус приходится выйти на проезжую часть.