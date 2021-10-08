Автобусы не могут подъехать к остановке у ТЦ «Галерея»: ее оккупировали таксисты

В Петербурге пассажирам общественного транспорта, пытающегося подъехать к остановке у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте, приходится выходить на проезжую часть, чтобы попасть в автобус.

Горожане уже давно жалуются на ситуацию, сложившуюся на остановке у ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Петербуржцы уверяли, что дорожная картина поражает из раза в раз. Жителей города на Неве волнует, что автобусы не в состоянии оказаться на «вверенной им территории». Транспорт не может подъехать к остановке. Полосу, где по-хорошему ездить бы только маршрутчикам, оккупировали таксисты и автомобили, водители которых буквально клянутся в том, что остановились на минуту, чтобы высадить или, наоборот, забрать пассажира.

В Сети негодуют, почему же сложившаяся ситуация осталась без внимания сотрудников ГИБДД.

В комментариях между пользователями разгорелись нешуточные споры. Одни, восхваляя Москву, заявляли, что в столице уже нет таких проблем лет семь. Коренные петербуржцы тут же вступили в дискуссию, яро отстаивая свой город и называя «свои плюсы».

Один из пользователей отметил, что если автомобиль припаркован на данной полосе, при этом у машины включена «аварийка», то забрать авто, вместе с сидящем в нем водителем, эвакуатору просто невозможно.

Gazeta.SPb обратилась за разъяснениями в Комитет по транспорту Петербурга.

В пресс-службе Комитета корреспонденту издания ответили, что дорожный знак 3.27 у остановки общественного транспорта по Лиговскому проспекту у ТЦ «Галерея» есть. Согласно табличке, останавливаться водителям личных автомобилей на данном участке дороги запрещено, кроме того, здесь курсируют эвакуаторы.

«Отметим, что по данному адресу регулярно курсируют автомобили парковочной инспекции, которые фиксируют нарушения. В данном случае постановления об административном правонарушении выносятся в автоматическом режиме».

В комитете заявили, что у остановки работают пешие инспекторы, которые осуществляют эвакуацию. Однако жалобы от горожан продолжали сыпаться. Петербуржцев злят автомобили такси, стоящие на аварийной сигнализации и мешающие подъезду к остановке общественного транспорта.

«Комитетом будет усилен контроль за соблюдением правил парковки в зоне запрещающего знака по данному адресу», — сообщили Gazeta.SPb в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве эвакуатор забрал неправильно припаркованный автомобиль, внутри которого находился младенец. Понять то, что внутри машины малыш, было невозможно, ведь стекла транспортного средства были затонированы. Мать ребенка обратилась в диспетчерскую ГИБДД через 20 минут. Эвакуатор сразу же остановили. К счастью, кроха не пострадал.