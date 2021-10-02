Эвакуатор увез машину вместе с ребенком в Москве

Эвакуатор увез машину вместе с ребенком в Москве
Автомобиль быль припаркован под запрещающим знаком. Фото: pixabay.com

В Москве эвакуатор забрал неправильно припаркованный автомобиль, внутри которого находился младенец.

По данным пресс-службы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, инцидент произошел вечером 1 октября на 16-й Парковой улице. Автомобиль быль припаркован под запрещающим знаком.

«Техник по регламенту осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сидении люльку со спящим младенцем», — сообщает ведомство в Telegram.

Через 20 минут мать ребенка сообщила о случившемся в диспетчерскую ГИБДД.

Эвакуатор сразу же остановили. Отмечается, что в результате инцидента малыш не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ведомстве обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, смотреть на знаки в местах парковки и стоянки, а также с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.

дети парковка эвакуатор


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эвакуатор увез машину вместе с ребенком в Москве
Возле Кронштадтской площади сбили велосипедиста
В Бразилии зафиксировано землетрясение
В аварии с участием автобуса в Хабаровском крае пострадали восемь человек
Ночью Ленобласть окутает туман
В горах Черногории погибла российская альпинистка
На перекрёстке Просвещения и Композиторов в ДТП погиб водитель
Водитель каршеринга устроил ДТП на Поклонной горе и скрылся