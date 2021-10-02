Эвакуатор увез машину вместе с ребенком в Москве

В Москве эвакуатор забрал неправильно припаркованный автомобиль, внутри которого находился младенец.

По данным пресс-службы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, инцидент произошел вечером 1 октября на 16-й Парковой улице. Автомобиль быль припаркован под запрещающим знаком.

«Техник по регламенту осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сидении люльку со спящим младенцем», — сообщает ведомство в Telegram.

Через 20 минут мать ребенка сообщила о случившемся в диспетчерскую ГИБДД.

Эвакуатор сразу же остановили. Отмечается, что в результате инцидента малыш не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ведомстве обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, смотреть на знаки в местах парковки и стоянки, а также с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.