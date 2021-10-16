Россия предложила цену на газ, но президента Сербии она не устроила

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает новая цена на газ от России. Фото: ru.wikipedia.org

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает новая цена на газ от России. Фото: ru.wikipedia.org

Договор с Сербией на получение голубого топлива по 270 долларов за тысячу кубометров истекает в конце этого года, и Москва предложила новые условия. Президента Сербии новая цена не устроила. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на TV Prva.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает новая цена на газ от России. Также Вучич уточнил, что 268 миллионов кубометров газа находится сейчас в хранилищах, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до восьми миллионов кубических метров в сутки. Это резко сократит резервы.

«Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1 000 кубических метров», — Александр Вучич.

Президент Сербии также отметил важность встречи с Путиным. На данный момент Россия — это фактически единственный поставщик природного газа в Сербию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Российская Федерация никогда не использовала и не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия.