В Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании

В Петродворцовом районе Петербурга Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие при задержании нарушителей. При пресечении административного нарушения правонарушители в алкогольном опьянении оказали активное сопротивление. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня ночью отряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга задержал двух человек, которые распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок громкими криками. Однако правонарушители начали сопротивляться сотрудникам охраны, хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю. На предупреждения остановиться и прекратить противоправные действия граждане никак не реагировали. В результате старший наряда группы задержания, в соответствии с пунктам 5 и 7 статьи «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» оценил ситуацию, как угрожающую жизни и здоровью, и два раза предупредительно выстрелил вверх.

Правонарушителей все-таки задержали и доставили в 46 отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии провел концерт духовой музыки для пациентов и персонала НМИЦ им. В. А. Алмазова, с целью поддержки врачей и пациентов медицинского учреждения.