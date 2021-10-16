В Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании

В Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании
В Петродворцовом районе Петербурга Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие при задержании нарушителей. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Петродворцовом районе Петербурга Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие при задержании нарушителей. При пресечении административного нарушения правонарушители в алкогольном опьянении оказали активное сопротивление. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сегодня ночью отряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга задержал двух человек, которые распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок громкими криками. Однако правонарушители начали сопротивляться сотрудникам охраны, хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю. На предупреждения остановиться и прекратить противоправные действия граждане никак не реагировали. В результате старший наряда группы задержания, в соответствии с пунктам 5 и 7 статьи «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» оценил ситуацию, как угрожающую жизни и здоровью, и два раза предупредительно выстрелил вверх.

Правонарушителей все-таки задержали и доставили в 46 отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии провел концерт духовой музыки для пациентов и персонала НМИЦ им. В. А. Алмазова, с целью поддержки врачей и пациентов медицинского учреждения.

административное правонарушение задержание ленобласть новости СПб новый петергоф росгвардия


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании
В Тосненском районе «Сапсан» сбил коляску с одиннадцатимесячным ...
В Петербурге автобусный маршрут № 177 усилится с 18 октября
Россия предложила цену на газ, но президента Сербии она не устроила
Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса
Сегодня в Петербурге в рамках Art Weekend открываются двери в более чем 40 ...
В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан
За соблюдением правил остановок около ТРК «Галерея» усиливается ...