В Кронштадте открылась выставка «Царь и море»

В честь 350-летия со дня рождения Петра I в Кронштадтском Дворце молодежи открылась выставка «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф». Об этом сообщают «Невские новости».

В Кронштадте открылась выставка, посвященная дню рождения Петра I. С этого дня исполнилось уже 35о лет. Государственный музей-заповедник «Петергоф» решил организовать проект «Царь и море». В основу легли цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки Петра I с соратниками, свидетельства современников, высказывания знаменитых поэтов Александра Пушкина и Петра Вяземского.

Экспонаты отражают основные вехи становления правления первого русского регулярного военного флота. Организаторами выступили также Министерство культуры, профильный городской комитет, а также Российский фонд культуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе города Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие при задержании нарушителей.