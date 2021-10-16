В Кронштадте открылась выставка «Царь и море»

В Кронштадте открылась выставка &#171;Царь и море&#187;
В честь 350-летия со дня рождения Петра I в Кронштадтском Дворце молодежи открылась выставка "Царь и море". Фото: Википедия

В честь 350-летия со дня рождения Петра I в Кронштадтском Дворце молодежи открылась выставка «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф». Об этом сообщают «Невские новости».

В Кронштадте открылась выставка, посвященная дню рождения Петра I. С этого дня исполнилось уже 35о лет. Государственный музей-заповедник «Петергоф» решил организовать проект «Царь и море». В основу легли цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки Петра I с соратниками, свидетельства современников, высказывания знаменитых поэтов Александра Пушкина и Петра Вяземского.

Экспонаты отражают основные вехи становления правления первого русского регулярного военного флота. Организаторами выступили также Министерство культуры, профильный городской комитет, а также Российский фонд культуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе города Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие при задержании нарушителей.

выставка Кронштад ленобласть новости СПб новый петергоф Петр I


 

Новости партнеров
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кронштадте открылась выставка «Царь и море»
В Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании
В Тосненском районе «Сапсан» сбил коляску с одиннадцатимесячным ...
В Петербурге автобусный маршрут № 177 усилится с 18 октября
Россия предложила цену на газ, но президента Сербии она не устроила
Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса
Сегодня в Петербурге в рамках Art Weekend открываются двери в более чем 40 ...
В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан