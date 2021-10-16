В Петербурге на Новоизмайловском проспекте высадили 100 остролистных кленов

Компания «Тепло Изоляционных материалов» подарила Петербургу подарок — 100 остролистных кленов. Саженцы растили в питомнике и адаптировали к условиям города. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

На Новоизмайловском проспекте компания «Тепло Изоляционных материалов» вместе с партнерами и клиентами при поддержке Комитета по благоустройству посадила 100 остролистных кленов. За деревьями присмотрят сотрудники садово-паркового предприятия «Южное», первые три года они будут утеплять клены торфом перед зимой. Акция посадки деревьев прошла в рамках Доброго субботника «Мой Петербург», в котором принимают участие не только садово-парковые предприятия, но и жители города.

На Новоизмайловском проспекте до сегодняшнего дня было около 900 деревьев, в числе которых клены, березы, липы, дубы, рябины, тополя, ясени и черемуха. Благодаря акции общее число деревьев превысило тысячу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по благоустройству проводит осеннюю кампанию, в рамках которой можно участвовать в акции и самим посадить дерево жители Петербурга могут в 32 парках, садах и скверах.