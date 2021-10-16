Актриса Пересильд и режиссер Шипенко возвращаются с МКС на Землю

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко возвращаются с МКС на Землю
Всего Пересильд и Шипенко провели в космосе 12 дней. Фото: скриншот Instagram

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко возвращаются на Землю после двухнедельных съемок фильма на Международной космической станции.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, актриса и режиссер летят обратно в сопровождении космонавта Олега Новицкого. Трансляция посадки космического корабля «Союз МС-18» будет вестись в прямом эфире и на сайте телеканала.

Прямое включение из района приземления запланировано на 7:15 по московскому времени. Предварительно, приземление «Союза» ожидается в 7:36.

Всего Пересильд и Шипенко провели в космосе 12 дней.

По данным «Роскосмоса», корабль отчалит от МКС в 4:14 по московскому времени. В 6:41 он включит двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 «Союз» разделится на отсеки, спустя еще три минут аппарат войдет в атмосферу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пишут зарубежные СМИ о Пересильд в космосе.

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