Ученые объяснили, как генетика влияет на эффективность тренировок

Ученые объяснили, как генетика влияет на эффективность тренировок
Генотип каждого человека уникален, поэтому разные люди по-разному реагируют на одни и те же упражнения. Фото: pixabay

В Великобритании ученые доказали, что гены человека оказывают влияние на то, как организм человека реагирует на тренировки. Разница в результатах в зависимости от генетических особенностей может составлять до 72%.

В опубликованной в журнале PLOS ONE статье говорится, что ученые из Университета Англия Раскин изучили данные более 3000 людей в возрасте 18 до 55 лет, которые ранее не занимались физическими упражнениями. После одинаковых тренировок у всех участников были заметны улучшения, но в разной степени.

Выяснилось, что генетические различия создают 72% разницы в результатах тренировки. Для тренировок сердечно-сосудистой системы этот показатель составил 44%, а в анаэробных тренировках — 10%.

Ученые выделили 13 генов, которые играют роль в итоговом результате физических упражнений. Генотип каждого человека уникален, поэтому разные люди по-разному реагируют на одни и те же упражнения. Таким образом, выявлена возможность улучшить эффективность тренировок с помощью определения генотипа и выбора программы тренировок именно под него.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья.

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