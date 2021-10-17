Лауреатами Царскосельской художественной премии стали Сокуров и Скляр

Лауреатами Царскосельской художественной премии стали Сокуров и Скляр
Жюри отметили авторский «неповторимый почерк» и вклад в гуманитарные традиции культуры режиссера Александра Сокурова. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Накануне в Музее-лицее имени А.С. Пушкина прошло награждение лауреатов Царскосельской художественной премии.

Одним из них стал режиссер Александр Сокуров. Жюри отметили его авторский «неповторимый почерк» и вклад в гуманитарные традиции культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Премией наградили актера Льва Прыгунова за кинодеятельность. За написание книг о Сергее Довлатове награды удостоился прозаик Андрей Арьев, писательница Елена Скульская и писатель Александр Генис.

Высокую оценку заслужили спектакли «Эмигранты» и «Скрипач на крыше» Игоря Скляра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице накануне состоялась культурно-благотворительная акция «Арт-субботник. Преображение городских пространств». Взрослые и маленькие петербуржцы возле храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» создали арт-объект «Место радости, красоты и цвета».

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