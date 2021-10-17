Китай удивил разведку США ракетой, способной нести ядерное оружие

Китай в конце лета испытал гиперзвуковую ракету. Она способна нести ядерное оружие. Это «застало врасплох» разведку США.
Так, Поднебесная продемонстрировал передовой космический потенциал. Однако, ракета не достигла нужной цели, но испытание показало, что КНР добилась удивительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и шагнула в этой области гораздо дальше, чем думали в США. Об этом сообщает Financial Times.
В издании обратили внимание на то, что ракета вполне способна пролететь над южным полюсом. Это, в свою очередь создало бы проблему для военных США.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабль «Ю. А. Гагарин» вместе с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлия Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в степи Казахстана. К аппарату направили спасателей. Они помогли «киноэкипажу» выбраться.