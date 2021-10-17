Китай удивил разведку США ракетой, способной нести ядерное оружие

Так, Поднебесная продемонстрировал передовой космический потенциал. Однако, ракета не достигла нужной цели, но испытание показало, что КНР добилась удивительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и шагнула в этой области гораздо дальше, чем думали в США. Об этом сообщает Financial Times.

В издании обратили внимание на то, что ракета вполне способна пролететь над южным полюсом. Это, в свою очередь создало бы проблему для военных США.