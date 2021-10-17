«Работа.ру»: каждый шестой россиянин завидует начальству

Большинство жителей России не завидует по работе ни коллегам, ни начальству. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру». Также его специалисты выяснили, что женщины, в основном, завидуют коллегам, а вот мужчины — начальству.

Чаще всего жители России завидуют хорошей зарплате — отмечают 82% респондентов. 30% опрошенных завидуют хорошим условиям труда у коллег. 29% респондентов завидуют более удобному графику, 27% — должности, 25% — удаленке. Об этом сообщает РИА «Новости».