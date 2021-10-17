«Работа.ру»: каждый шестой россиянин завидует начальству

«Работа.ру»: каждый шестой россиянин завидует начальству
У 23% опрошенных вызывают раздражение регулярные премии коллег. Фото: Pixabay

Большинство жителей России не завидует по работе ни коллегам, ни начальству. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру». Также его специалисты выяснили, что женщины, в основном, завидуют коллегам, а вот мужчины — начальству.

Чаще всего жители России завидуют хорошей зарплате — отмечают 82% респондентов. 30% опрошенных завидуют хорошим условиям труда у коллег. 29% респондентов завидуют более удобному графику, 27% — должности, 25% — удаленке. Об этом сообщает РИА «Новости».
У 23% опрошенных вызывают раздражение регулярные премии коллег, а у 21% — интересные проекты. По 17% респондентов завидуют командировкам.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Так, в Северной столице подыскивают опытного сварщика на машиностроительный завод.
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