В Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей

В Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей
В Северной столице подыскивают опытного сварщика на машиностроительный завод. Фото: pixabay

В Петербурге назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

По данным сервиса «Работа.ру» в Северной столице подыскивают опытного сварщика на машиностроительный завод. Работнику готовы платить 145 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть стаж не менее 5 лет, а также квалификация 4-го разряда. Кроме того, соискатель должен уметь читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Зарплата от 100 тысяч рублей ждет оператора по добыче нефти, геодезиста, домработницу и шеф-повара. Работодатели ожидают от кандидатов большой опыт, стаж, повышенную квалификацию и положительные отзывы от предыдущих работодателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей до зарплаты.

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В Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей
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