Аналитики сообщили, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей до зарплаты

Аналитики сообщили, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей до зарплаты
33% граждан назвали свои доходы достаточными для нормальной жизни. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Каждый третий житель России может укладываться в ежемесячный бюджет, другим же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей. Об этом говорят данные исследования «Синергия».

Около 67% респондентов признались, что им не хватает зарплаты, а 33% граждан назвали свои доходы достаточными для нормальной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

49,6% россиян отметили, что в конце месяца им стабильно не хватает около пяти тысяч рублей , а 20,6% опрошенных сказали, что им не хватает 10-15 тысяч рублей. Более 30 тысяч ежемесячно не хватает одному из десяти россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что своей зарплатой на данный момент полностью довольны всего лишь три процента россиян. Об этом свидетельствует исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие 100 тысяч человек от 18 до 65 лет. Больше всего довольных своими доходами оказалось в столице и Подмосковье.
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