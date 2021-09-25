Аналитики сообщили, что почти половине россиян не хватает пять тысяч рублей до зарплаты

Каждый третий житель России может укладываться в ежемесячный бюджет, другим же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей. Об этом говорят данные исследования «Синергия».

Около 67% респондентов признались, что им не хватает зарплаты, а 33% граждан назвали свои доходы достаточными для нормальной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

49,6% россиян отметили, что в конце месяца им стабильно не хватает около пяти тысяч рублей , а 20,6% опрошенных сказали, что им не хватает 10-15 тысяч рублей. Более 30 тысяч ежемесячно не хватает одному из десяти россиян.