Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток

Так, самым вредным напитком для здоровья является газировка. Он обратил внимание на то, что сегодня этот продукт продается повсюду. Об этом сообщает «Россия 1».

Пристрастие к ней чревато диабетом, ожирением и даже раком. Это и правда путь к большим болезням, начиная с остеопороза и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает врач.

Мясников добавил, что даже обычную воду надо пить, только когда испытываешь жажду. В общем, она наименее опасна для здоровья.