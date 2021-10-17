Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл рассказал о пользе и вреде некоторых напитков.
Так, самым вредным напитком для здоровья является газировка. Он обратил внимание на то, что сегодня этот продукт продается повсюду. Об этом сообщает «Россия 1».
Пристрастие к ней чревато диабетом, ожирением и даже раком. Это и правда путь к большим болезням, начиная с остеопороза и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает врач.
Мясников добавил, что даже обычную воду надо пить, только когда испытываешь жажду. В общем, она наименее опасна для здоровья.
Доктор еще рассказал о хороших свойствах чая и кофе. Содержащий кофеин напиток способствует профилактике болезней сердца и печени, а зеленый чай обладает противораковым действием.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как влияют синтетические витамины на организм человека.