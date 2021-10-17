В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра

Начало рабочей недели начнется в Северной столице с облачной погоды, дождей и мокрого снега.

В ночь на понедельник, 17 октября, температура воздуха составит +3…+5 градусов, в дневное время потеплеет до +5…+7 градусов. Ночью в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер подует западный, северо-западный умеренный, ночью в прибрежных районах порывы будут доходить до сильных. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 октября петербуржцев предупредили об усилении ветра в городе.