Киноэкипаж живым исполнением песни «Трава у дома» встретила группа «Земляне»

В честь возвращения киноэкипажа на Землю воссоединилась и после вживую исполнила песню "Трава у дома" группа "Земляне". Фото: пресс-служба группы "Земляне"

В честь возвращения киноэкипажа на Землю воссоединилась и после вживую исполнила песню "Трава у дома" группа "Земляне". Фото: пресс-служба группы "Земляне"

В честь возвращения киноэкипажа на Землю воссоединилась и после вживую исполнила песню «Трава у дома» группа «Земляне». К коллективу вернулся гитарист Игорь Романов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы «Земляне».

В честь возвращения киноэкипажа группа «Земляне» исполнили песню «Трава у дома» на площадке ВДНХ у ракеты «Восток».

«Ради этого полета мы объединились с Володей Киселевым — не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый Канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился», — заявил гитарист Игорь Романов.

Съемочная группа проследовала в свое космическое путешествие под песню «Трава у дома» с самого начала. То, что они вернулись обратно — стало настоящим праздником.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что корабль «Ю. А. Гагарин» вместе с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлия Пересильд и режиссером Климом Шипенко сегодня приземлился в степи Казахстана.