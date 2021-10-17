В Ленобласти снова заметили северное сияние

В Ленинградской области снова по небу разлилось чудесное северное сияние. В Приозерском районе любители ночной «небесной охоты» снова заметили яркое мерцание. Об этом сообщает команда Охотников за северными сияниями в СПб и ЛО в своем Telegram-канале «Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО».

Недалеко от поселка Пятиречье было замечено зеленоватое свечение. Наблюдениям хоть и мешала луна, но удалось запечатлеть северное сияние во всем его великолепии. Оно было не кратковременным, поэтому времени было достаточно. Зеленая полоска снова украсила небо около 22 часов.

Готовиться к этому событию команда начала еще неделю назад. По их задумки были установлены АстроФотоБолотные качели на берегу Ладожского озера.

«Это особенные качели для наблюдений за северными сияниями, за которыми не надо ехать на край земли. Как только мы их поставили, небо озарилось яркими всполохами. Глаз различал разные цвета: красные, зеленые, желтые, фиолетовые. Формы быстро сменялись, ленты тянулись через весь горизонт, а лучи доставали до Большой Медведицы», — сообщает команда наблюдателей в своем Telegram-канале

В итоге Охотники за северным сиянием показали через свои снимки ту красоту, которую смогли наблюдать в Ленобласти минувшим вечером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 октября, также была высокая вероятность увидеть чудо природы в районе Кингисеппа при условии малооблачной погоды.