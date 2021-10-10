10 октября в Ленобласти можно наблюдать северное сияние

10 октября в Ленобласти можно наблюдать северное сияние
Перед выездом необходимо проверить прогноз на облачность и выбрать лучшие точки для наблюдения природного явления. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня, 10 октября, высока вероятность увидеть чудо природы в районе Кингисеппа при условии малооблачной погоды, сообщает Telegram-канал «Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО».

«Параметры растут в гору, отчаянные охотники могут попытать счастья сегодня ночью, по Ленобласти небо дают ориентировочно в Кингисеппе», — говорится в сообщении канала.

Прогнозируемая мощность — G2, темное время в Ленобласти начнется с 19:30, ожидается погода с переменной областью. Поэтому канал любителей заснять природное явление советует перед тем, как выехать на фотоохоту сначала проверить облачность на соответствующих интернет-ресурсах. Кроме того, важно уточнить заранее лучшие места в регионе для наблюдений.

Также озарить небо всполохами северного сияния сегодня может в районе Москвы.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Ленобласти в понедельник ожидается облачная и теплая погода до 10-15 градусов тепла.

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10 октября в Ленобласти можно наблюдать северное сияние
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