Облачная и теплая погода ждет Ленобласть в понедельник

В разгар дня уличные термометры покажут от +10 до +15 градусов. Фото: pixabay

В разгар дня уличные термометры покажут от +10 до +15 градусов. Фото: pixabay

В понедельник в Ленинградской области прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале недели жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода.

Осадков в регионе не ожидается, но будет сильный ветер. Скорость юго-западного ветра ночью составит от 3 до 8 метров в секунду, а днем он разгонится до 6-11 метров в секунду.

Грядущей ночью в области похолодает до +5…+10 градусов, в южных районах температура может опуститься до +2 градусов. В разгар дня уличные термометры покажут от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что понедельник в Петербурге будет теплым и пройдет без дождей.