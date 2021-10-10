Понедельник в Петербурге будет теплым и пройдет без дождей

Понедельник в Петербурге будет теплым и пройдет без дождей
Днем осадков не прогнозируется. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Рабочая неделя в Петербурге начнется с теплой погоды. Уличные термометры в разгар дня покажут до +13 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Понедельник, 11 октября, пройдет без существенных осадков. Ветер подует с южных направлений, весь день он будет умеренным.

Грядущей ночью в Северной столице похолодает до +6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

«Атмосферное давление будет понижаться», — заключили специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу. Попрощаться ясная погода заглянет в Северную столицу в воскресенье – столбик термометра опустится в дневное время до 13-14 градусов.

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