ПФР прогнозирует, что в 2022 году в России родятся 1,37 млн детей

С 2010 года показатель фертильных россиянок снизился на 37,5%, женщин, способных к деторождению насчитывается 7,5 млн человек. Младенец. Фото: pexels

С 2010 года показатель фертильных россиянок снизился на 37,5%, женщин, способных к деторождению насчитывается 7,5 млн человек. Младенец. Фото: pexels

В 2020 году в стране появились на свет 1,4 млн новорожденных, сообщает «ТАСС».

В следующем году число родившихся в РФ составит 1,37 млн человек, говорится в заключении Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», которое было представлено 18 октября. Так, по данным Росстата, за первые восемь месяцев текущего года в России родились 802,8 тыс. младенцев. В 2020 году этот показатель составлял более 1,4 млн человек.

По проекту бюджета ПФР, основанного на данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития, в 2023 году прирост населения страны ожидается в количестве 1 млн 385,50 тыс. человек, в 2024 году — 1 млн 399,20 тыс. человек.

По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой темпы рождаемости в стране снизились в 2019 на 8%, в 2020 – на 3%. Это связано со снижением количества женщин репродуктивного возраста (20-29 лет). Сейчас женщин, способных к деторождению насчитывается 7,5 млн человек.

С 2010 года показатель фертильных россиянок снизился на 37,5%. Таким образом, в России рожать стали меньше, чем в годы ВОВ, отмечает Голикова.

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