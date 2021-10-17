Пандемия повлияла на отношение родителей к присутствию детей в соцсетях

Папы гораздо более лояльны к присутствию детей в соцсетях, чем мамы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Папы гораздо более лояльны к присутствию детей в соцсетях, чем мамы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

За минувшие два года все больше школьников младше 12 лет имеют аккаунты в социальных медиа. Об этом говорят данные соцопроса SuperJob.

Увеличение времени, проведенного учащимися на удаленке, сделало россиян толерантнее к интернет-досугу своих чад. Так, родители снизили контроль за подростками старше 13 лет, но стали больше следить за тем, как проводят время в соцсетях и мессенджерах дети в возрасте до 12 лет.

Около 25% сограждан уверены, что иметь личный аккаунт можно не раньше 16—17 лет. Нормальным завести детям в 13-15 лет аккаунт в Instagram и ВК или Youtube считают 12% взрослых. Не так лояльны родители к пользователям соцсетей в возрасте 10-12 лет. Всего 12% разрешили бы своим подопечным иметь аккаунт в этом возрасте. 3% считают, что даже младшеклассники имеют право зарегистрироваться в социальных медиа.

Большую толерантность проявляют папы, мамы в этом вопросе гораздо строже. Отмечается, что 37% подростков не присутствуют в интернете по причине запрета родителей. 8% детей не посещают виртуальные странички из-за своей незаинтересованности.

Опрос проводился среди 3 тыс. работающих россиян, среди которых родители детей от 7 до 17 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, глава Роспотребнадзора Попова попросила родителей контролировать детей, переведенных на дистант.