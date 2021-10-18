«Это большой стресс»: Пересильд после возвращения из космоса не может ходить

Первая актриса, побывавшая в космосе, вернулась на Землю и рассказала об ухудшившемся самочувствии.

Актриса Юлия Пересильд пробыла вне Земли 12 дней. Она стала первой в мире актрисой, которая не только слетала в космос, но и снялась там в фильме. Это знаменательное событие принесло не только много радости Пересильд, но также стало причиной ухудшившегося самочувствия.

Посадка корабля «Союз МС-18» состоялась утром 17 октября недалеко от Жезказгана. Несмотря на усталость, Пересильд с удовольствием рассказала о полете. Она призналась, что ей немного грустно, ведь подобное в ее жизни вряд ли еще повторится. Актриса была рада увидеть своих родных – на Земле Пересильд очень ждали ее дочери, которые переживали за смелую маму.

Актриса также поведала о своем самочувствии. На данный момент ее организм «не очень понимает, как так получилось». Она не смогла объяснить, что именно чувствует, но что-то «противоположное невесомости». Пересильд пояснила, что в космосе ощущаешь себя пушинкой, а когда возвращаешься на Землю – все словно становится тяжелее. Сейчас актриса жалуется на головокружение и признается, что ни один тренажер не готовил ее к подобному.

Вместе с Пересильд в космос летал режиссер Клим Шипенко – они вместе снимали фильм «Вызов». Обоих ждет реабилитация, которая продлится несколько дней. Пересельд и Шипенко помогут опытные специалисты Центра подготовки космонавтов в Звездном городке.

Космонавт Олег Котов рассказал, что первый этап реабилитации тех, кто возвращается из космоса, обычно занимает около трех недель. Так как Пересильд пробыла вне земли не так уж долго, она сможет вернуться к обычной жизни совсем скоро, пишет «СтарХит».

Напоминаем, что Пересильд и Шипенко отправились на Международную космическую станцию 5 октября. Жертвуя своим сном и здоровьем, они снимали фильм «Вызов» — такого до России и правда еще никто не делал. Звезды российского кинематографа не раз выходили на связь и делились своими впечатлениями.

«Пскову привет! Новым для нас в полете было все. Каждые 10 секунд приносили нечто новое»,

— признавалась артистка в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Ожидается, что премьера киноленты состоится в 2022 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пишут зарубежные СМИ о Пересильд в космосе.