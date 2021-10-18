На юге КАД образовался шестикилометровый затор

Утром в начале рабочий недели, в понедельник, на КАД появились пробки. Сложнее всего обстановка состоит на юго-востоке перед Большим Обуховским мостом.

Затор начинается от Ленинградской улицей в Кудрово до развязки с проспектом Обуховской Обороны. Такая же пробка на КАД с Таллинского шоссе ж/д станции «Ульянка». Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, пробки оцениваются в пять баллов. Трудное движение отметили на протяжении шести километров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку. Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 18 октября, на 105 километре автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи». Около 00:10 32-летний уроженец одного из среднеазиатских государств за рулем Nissan Primera слетел в кювет, где врезался в дерево.