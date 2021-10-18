На «Площади Ленина» до конца года ограничили вход с Финляндского вокзала

13 и 14 ноября вестибюль станции "Площадь Ленина" будет работать лишь на выход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

13 и 14 ноября вестибюль станции "Площадь Ленина" будет работать лишь на выход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Станция метро «Площадь Ленина» в Северной столице с понедельника, 18 октября, меняет режим работы.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора до конца 2021 года вход в вестибюль с выходом на Финляндский вокзал с понедельника по пятницу с восьми до девяти утра закроют. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Также с пяти до семи часов вечера вход в вестибюль ограничат.

13 и 14 ноября вестибюль станции будет работать лишь на выход.

В администрации предупреждают, что возможно время будет меняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в начале рабочий недели, в понедельник, на КАД появились пробки. Сложнее всего обстановка состоит на юго-востоке перед Большим Обуховским мостом. Затор начинается от Ленинградской улицей в Кудрово до развязки с проспектом Обуховской Обороны. Такая же пробка на КАД с Таллинского шоссе ж/д станции «Ульянка».