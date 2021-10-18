Во вторник петербуржцев ожидают мокрый снег и прохлада

Во вторник, 19 октября, жителей Северной столицы ожидает мокрый снег и прохлада.

Температура воздуха в течение суток составит +2…+4 градуса. Порывы северо-западного ветра будут умеренными умеренными.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания. Синоптики рекомендуют гражданам подготовиться к скачкам температуры. Эти данные дает прогноз Росгидромета.