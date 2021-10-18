«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам тюрьмы за убийства и изнасилования

&#171;Тулунского маньяка&#187; приговорили к 24 годам тюрьмы за убийства и изнасилования
По ходатайству обвиняемого его рассматривала коллегия из трёх судей. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд Иркутской области приговорил к 24 годам лишения свободы мужчину из города Тулуна. Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Маньяк совершил два убийства и серию изнасилований с 1992 года по январь 2019 года. Мужчина под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места в Тулуне. Там он их насиловал и забирал ценные вещи.

Как сообщила пресс-служба Иркутского областного суда, кроме 24 лет лишения свободы, его приговорили к ограничению свободы сроком на один год и 10 месяцев.

Пока что приговор не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали серийного маньяка, охотившегося на женщин. Мужчине всего 24 года.

Иркутская область маньяк суд


 

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