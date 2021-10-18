Под Лодейным Полем водитель застрял в машине после ДТП

Под Лодейным Полем водитель застрял в машине после ДТП
Дорожный инцидент случился рядом с деревней Акулова Гора в Лодейнопольском районе. Фото: vk.com/acclo

В понедельник, 18 октября, в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.

Дорожный инцидент случился рядом с деревней Акулова Гора в Лодейнопольском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель оказался зажат в салоне автомобиля. Ему на помощь прибыли спасатели. Пострадавшего деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи.

«Сегодня около деревни Акулова Гора водитель автомобиля Митсубиси не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал водитель», — сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.

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