На перекрестке Зольной и Дальневосточного столкнулись две иномарки

В понедельник, 18 октября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На пересечении Дальневосточного и Зольной Киа врезался в Фольксваген», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.