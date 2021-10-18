В Петербурге за неделю более чем на 20% выросло число записавшихся на вакцинацию

В Северной столице за прошедшую неделю записались на прививку более 34 тысяч петербуржцев, это на 6 250 человек больше, чем неделей ранее.

Чаще всего жители Петербурга записываются на вакцинацию через портал «Здоровье петербуржца», там количество записей выросло в два раза. Затем по популярности идут колл-центр «122» и Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на комздрав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, среди детей фиксируются не только тяжелые случаи новой болезни, но уже и летальные исходы. инфекционист отметил, что судить о противопоказаниях для вакцинации детей можно будет только после получения заключения Министерства здравоохранения.