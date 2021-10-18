Стало известно о случаях попадания детей с COVID в реанимацию

Стало известно о случаях попадания детей с COVID в реанимацию
Дети стали попадать с коронавирусом в реанимацию. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Появились случаи госпитализации детей в реанимацию с коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, среди детей фиксируются не только тяжелые случаи новой болезни, но уже и летальные исходы.

Как сообщили «РИА Новости», инфекционист отметил, что судить о противопоказаниях для вакцинации детей можно будет только после получения заключения Министерства здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 10% детей поступающих в больницу Филатова болеют COVID-19. В неделю больница принимает в среднем по 600 детей, что почти на четверть больше, чем в прошлом месяце. С коронавирусом по общей статистике приходят пациенты в количестве около 13%, и еще столько же имеют диагноз «пневмония».

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